Lavoro di bonifica in zona La Sorgente

«In previsione dell’arrivo della bella stagione, La Sorgente è in questi giorni oggetto di bonifica e riqualificazione. Una delle spiagge più belle e più vicine alla città, non può non essere oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione Falcomatà», è quanto dichiarato dall’assessore all’Ambiente ed al Decoro Urbano Antonino Zimbalatti.

«Il lavoro di bonifica alla Sorgente, è stato effettuato dagli operatori AVR e sarà completato in questi giorni: raccolta di rifiuti nel sottopasso e lungo la carreggiata; si è preceduto al decespugliamento e spazzamento meccanizzato dall’incrocio di via delle Industrie fino al Torrente. I Vigili del Fuoco hanno poi proceduto ad aspirare la grande quantità di acqua accumulatasi nel sottopasso, ripristinando la viabilità in modo parziale – ha proseguito l’assessore Zimbalatti – nei prossimi giorni, interverremo con dei lavori che riguarderanno la sistemazione di nuove griglie di scolo, ciò comporterà un ampliamento delle condotte di deflusso delle acque. Finalmente, risolveremo una volta per tutte una situazione ormai insostenibile. Inoltre, la zona è stata interessata nei mesi precedenti da opere di depurazione che faranno sì che nel più breve tempo possibile si possa evitare lo scolo fognario nelle acque marine».

«Questi interventi, sono la dimostrazione della vicinanza alle esigenze dei cittadini e agli abitanti della zona, in un’ottica di ascolto e di confronto come è nelle intenzioni del Sindaco Giuseppe Falcomatà; in attesa che si completino i lavori del Parco Lineare Sud, che miglioreranno l’aspetto urbanistico della zona Sud, lavoriamo per rendere la nostra città appetibile sotto l’aspetto turistico anche in ottica metropolitana».