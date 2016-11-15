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E l’avventura continua… a Roma gli alunni dell’IIS ‘Boccioni-Fermi’

Gli studenti delle classi V A e V B MAT portano a Lamezia Terme la casa domotica e conquistano il titolo regionale del progetto Students Lab

15 Novembre 2016 - 09:03 | di Vincenzo Comi

Alunni dell'IIS Boccioni-Fermi di Reggio Calabria al progetto Students Lab con la casa domotica

Quando la progettualità è sinonimo di  creatività, di partecipazione corale e di estro personale, solo allora diventa realtà operativa.

Ed è proprio in  conseguenza di ciò che, significativamente, la scuola comunica la tanta agognata  arte del “sapere per saper fare”.

E’ quello che hanno dimostrato  gli alunni delle classi V A e V B MAT (Manutenzione ed Assistenza tecnica) dell’Istituto, che hanno partecipato ad una manifestazione regionale nell’ambito del progetto “Students Lab.”

Giorno 11 Novembre sono partiti alla volta di Lamezia Terme, guidati dai docenti  proff. Francesco Di Bartolo e  Pasquale Giannaccare, per arrivare  al centro Commerciale “Dei due Mari” .

Hanno presentato  il loro progetto, “La casa domotica”, il nuovo sistema rivoluzionario che crea una comunicazione a distanza senza fili e sono vincitori a livello regionale.

Hanno dimostrato  come e in che termini la tecnologia viene applicata alle attività professionali, al fine di  diventare espressione del comfort e della sicurezza.

I più vivi complimenti ai ragazzi e ai docenti formatori dell’azione pianificata ed un “in bocca al lupo” per la loro successiva partecipazione alla manifestazione nazionale p.v. a Roma.

Magari  ne riparleremo?

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