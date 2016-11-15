E l’avventura continua… a Roma gli alunni dell’IIS ‘Boccioni-Fermi’

Gli studenti delle classi V A e V B MAT portano a Lamezia Terme la casa domotica e conquistano il titolo regionale del progetto Students Lab

Quando la progettualità è sinonimo di creatività, di partecipazione corale e di estro personale, solo allora diventa realtà operativa.

Ed è proprio in conseguenza di ciò che, significativamente, la scuola comunica la tanta agognata arte del “sapere per saper fare”.

E’ quello che hanno dimostrato gli alunni delle classi V A e V B MAT (Manutenzione ed Assistenza tecnica) dell’Istituto, che hanno partecipato ad una manifestazione regionale nell’ambito del progetto “Students Lab.”

Giorno 11 Novembre sono partiti alla volta di Lamezia Terme, guidati dai docenti proff. Francesco Di Bartolo e Pasquale Giannaccare, per arrivare al centro Commerciale “Dei due Mari” .

Hanno presentato il loro progetto, “La casa domotica”, il nuovo sistema rivoluzionario che crea una comunicazione a distanza senza fili e sono vincitori a livello regionale.

Hanno dimostrato come e in che termini la tecnologia viene applicata alle attività professionali, al fine di diventare espressione del comfort e della sicurezza.

I più vivi complimenti ai ragazzi e ai docenti formatori dell’azione pianificata ed un “in bocca al lupo” per la loro successiva partecipazione alla manifestazione nazionale p.v. a Roma.

Magari ne riparleremo?