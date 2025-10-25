A Motta San Giovanni ottobre è rosa: domenica di sport e solidarietà per la prevenzione

“Un Calcio al Cancro” è la manifestazione di beneficenza voluta dall’Assessorato allo Sport e promossa da tutta l’Amministrazione comunale in occasione del mese dedicato alla prevenzione oncologica. L’evento si terrà domenica 26 ottobre, alle ore 15:30, presso il Centro sportivo polivalente “Bruno Attinà” di Lazzaro.

Durante l’evento, che ha ottenuto il patrocinio della Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Calabria, saranno consegnati coupon gratuiti per numerosi screening sanitari, tra cui:

Nel corso della manifestazione sarà anche presentato il dispositivo medico salvavita “Inteligea – servizio medico h24” e verranno sorteggiate tre maglie autografate dai campioni della Cadi Antincendi Futura.

Le associazioni sportive Bocale Calcio Admo Woman, San Pietro Calcio 2010 e Xenium si sfideranno in un triangolare di calcio a 5 femminile.

A seguire, si esibiranno le allieve della scuola di danza FWDance Studio di Maria Bruna Chianese, mentre il super ospite della giornata sarà Pasquale Caprì, protagonista con il suo imperdibile show comico.

Non mancheranno inoltre i prodotti artigianali realizzati dai ragazzi dell’associazione InHoltre, insieme agli stand enogastronomici solidali, con il tradizionale panino salsiccia e peperonata e una selezione di dolci locali preparati per l’occasione.

“Con Un Calcio al Cancro – dichiarano il sindaco Giovanni Verduci e l’assessore allo sport Giusy Vacalebre – dimostriamo che lo sport può essere un mezzo potente per diffondere il valore della prevenzione. Quando la passione per le attività sportive si unisce alla solidarietà, nasce una comunità più consapevole e unita.

Grazie ai medici di famiglia, alle società sportive, alle associazioni, ai volontari e ai cittadini che, con entusiasmo e spirito di collaborazione, stanno contribuendo alla realizzazione di questo importante evento, trasformeremo una giornata di sport in un momento di solidarietà e di promozione della prevenzione oncologica”.