Torna Liberamente, l’evento organizzato dall’Associazione Kleos di Lazzaro per l’abbattimento delle barriere architettoniche, che si terrà sul Lungomare Cicerone di Lazzaro l’11 e 12 agosto, con il patrocinio del comune di Motta San Giovanni, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e la collaborazione di tante Associazioni sportive, ambientaliste, culturali.

Tra le tante attività previste, sarà possibile provare una barca a vela dotata di comandi speciali acquistata dal Rotary club Reggio Calabria Nord, sarà cura dell’Associazione Marevivo invece accompagnare i ragazzi alla scoperta dei nostri fondali marini con l’utilizzo di attrezzature subacquee, e sulla spiaggia nel frattempo si svilupperà la prova empatica sportiva, un minitorneo di beach volley ma da seduti (sitting volley) promossa dal Comitato Provinciale Fipav.

E poi all’imbrunire tanta buona musica dal vivo, con otto band musicali coinvolte, Uvì, Sunset Red, Villazuk, Reggae Circus, Fonzarelli, Fabrizio Canale, Alternative Dj set J.Savethequeen, Katana Sound e le esilaranti incursioni del comico e imitatore Pasquale Caprì.

Presenta l’evento Mariangela Zaccuri, mentre i momenti più significativi della manifestazione saranno trasmessi in diretta radio e sui canali social.

La sesta edizione di Liberamente terrà a battesimo l’applicazione mobile per il turismo accessibile wheel app, nata dall’esperienza kleos e dalla necessità di sviluppare servizi per le vacanze dei diversamente abili, ma che può tornare utile a tutti.

Due giorni di festa quindi, ma con un obiettivo chiaro, abbattere le barriere architettoniche e promuovere la cultura dell’inclusione sociale e dell’accessibilità.