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Le 50 migliori gelaterie d’Italia: tre sono in Calabria

Il sondaggio dei lettori di Gastronauta premia le gelaterie italiane, tra segreti di bottega e gusti più richiesti: ci sono anche tre indirizzi calabresi

03 Giugno 2016 - 12:43 | di Redazione

L'Oasi del gelato a Francavilla Marittima, 26esimo posto tra le 50 migliori gelaterie d'Italia

I lettori del sito Gastronauta hanno risposto, per il terzo anno consecutivo, al sondaggio e hanno segnalato i posti dove mangiano il gelato migliore, In Italia. Sul podio la “Gelateria Ciokkolatte” di Padova.

I suoi segreti? «Latte fresco intero proveniente da microproduttori locali e frutta di stagione, di cui si usa anche la buccia per non disperdere gli oli essenziali».

Tra i gusti di cui i titolari vanno più orgogliosi, «il caramello salato, fatto con caramello cucinato nella panna con il sale nero di Cipro. Il New York cheesecake è il più richiesto dagli Americani e dagli Spagnoli: è realizzato con formaggio dell’Alto Adige, biscotti Digestive, lamponi semicanditi ricotti nel succo di lampone». Su richiesta, la gelateria produce anche il gelato salato e organizza eventi in cui lo propone sotto forma di assaggi gratuiti ai clienti.

Al secondo posto, la “Cream Garden” di Milano, poi la gelateria “Vanilla di Legnano” al terzo.

Presenti anche tre gelaterie calabresi: all’ottavo posto la “Gelateria Barbarossa” a Villapiana Lido a Cosenza; al 26esimo posto “L’oasi del gelato” a Francavilla Marittima a Cosenza e al 46esimo posto il “Bar Gelateria Ercole” a Pizzo Calabro.

Gelateria calabrese tra le 50 migliori d'Italia nella classifica dei lettori di Gastronauta, foto 1
Gelateria calabrese tra le 50 migliori d'Italia nella classifica dei lettori di Gastronauta, foto 2
Gelateria calabrese tra le 50 migliori d'Italia nella classifica dei lettori di Gastronauta, foto 3

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