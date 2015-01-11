Le bellezze calabresi e Pentedattilo nella puntata di “Presa diretta” questa sera su Rai3

-di Laura Maria Tavella. Riparte questa sera, su Rai 3, il programma “Presa diretta”. Al centro della puntata, “Tesoro d’Italia”, ci sarà anche la Calabria e, in particolare, i paesaggi che questa regione offre, con immagini di Pentedattilo e dintorni.

Tema fulcro della puntata è il dissesto idrogeologico ma anche le soluzioni per uscire dalla crisi, partendo proprio dalle potenzialità che il territorio italiano offre: paesi, paesaggi, terre, boschi, acqua sono solo alcune delle riserve in grado di divenire risorse per far ripartire l’economia, al Sud come in Italia.

Ma come sfruttare al meglio queste risorse? Come può l’Italia trasformarsi in un grande cantiere, che possa offrire lavoro agli italiani?

Questo e molti altri i temi affrontati e approfonditi questa sera, alle 21.05, su Rai 3.