Le calabresi gemelle Scarpari vincono ‘Ti lascio una canzone’

Le gemelle calabresi hanno battuto nove piccoli talenti nella puntata speciale del programma di Antonella Clerici e andranno al Junior Eurovision Song Contest

Si conclude con il successo di Chiara e Martina Scarpari la puntata speciale di “Ti lascio una canzone”, il talent televisivo condotto da Antonella Clerici che è andato in onda sabato 12 settembre, in prima serata, su Rai Uno.

Nella serata dedicata ai grandi protagonisti delle scorse edizioni le gemelle calabresi hanno sbaragliato la concorrenza di nove piccoli fenomeni della musica italiana, raggiungendo una vittoria che vale la partecipazione al prossimo Junior Eurovision Song Contest.

Sul palco che le aveva viste protagoniste poco meno di un anno fa, le Scarpari hanno subito emozionato la platea con una cover di “Senza Pietà”, brano sanremese di Anna Oxa che le ha viste avere la meglio sull’esibizione del lucano Gabriele Acquavia.

La seconda fase e la sfida finale

Nella seconda fase del programma tutti i concorrenti hanno dato vita, contemporaneamente, ad un medley dei successi italiani all’Eurofestival che ha proiettato Chiara e Martina alla sfida finale contro il siciliano Giovanni Sutera Sardo.

Nell’ultima sfida, le due ragazze hanno suggellato la vittoria con una superba interpretazione della canzone “Una ragione di più”, successo di Ornella Vanoni scritto nel 1969 dall’indimenticato fenomeno della musica calabrese Mino Reitano, certificando un trionfo che riprova la rinnovata dimensione artistica raggiunta dalle Scarpari, sempre più mature sotto il profilo musicale e dal punto di vista della personalità.

Verso il Junior Eurovision Song Contest

Adesso, dopo l’esperienza in Crimea dell’agosto 2014 al New Wave Junior, Chiara e Martina sono pronte a lanciarsi in una nuova avventura internazionale che le porterà fino a Sofia, capitale della Bulgaria, dove il prossimo 21 novembre rappresenteranno l’Italia con un brano che sarà scritto per l’occasione dall’artista partenopeo Gigi D’Alessio.