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Le creazioni dell’orafo calabrese Gerardo Sacco tornano al cinema

Su disegni di Giulio Base, l'orafo calabrese ha realizzato un anello e i gemelli in argento con particolari in corallo apparsi nel film 'Il banchiere anarchico'

14 Ottobre 2018 - 19:30 | di Pasquale Romano

L'orafo calabrese Gerardo Sacco con Elisa Silvestrin in un'immagine d'archivio

Gerardo Sacco è tornato a creare gioielli per il cinema. Lo ha fatto per l’ultimo lavoro del regista Giulio Base, “Il banchiere anarchico“.

Sacco, su disegni dello stesso Base, ha realizzato un anello e i gemelli in argento con particolari in corallo che appaiono nel film. “Il banchiere anarchico”, tratto dal racconto omonimo di Fernando Pessoa, è prodotto da “Agnus Dei Production” in collaborazione con Rai Cinema e con la coproduzione di Solaria Film e AlberTeam Group e vede Giulio Base nel doppio ruolo di regista e attore.

Gerardo Sacco è stato tra gli ospiti d’onore alla prima del film che ha inaugurato la riapertura del Teatro Cinema Quirinetta di Roma. “Nutro una profonda stima per Giulio – ha detto Sacco – e sono stato felice e onorato quando mi ha chiesto di realizzare i gioielli di scena per un film di così elevato spessore”.

L’orafo calabrese, anche quest’anno, ha realizzato il Premio America che viene assegnato a Roma dalla Fondazione Italia-Usa.

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