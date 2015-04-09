“Le Muse”: due giorni dedicati all’arte del carretto e al verismo di Luigi Capuana

Domenica 12 e lunedì 13 aprile incontri e racconti per immagini con l'artista Maria Pia Cristaldi e gli studenti delle scuole reggine

Nell’ambito della programmazione del mese di aprile de “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria, domenica 12 e lunedi 13 aprile si terranno una serie di eventi collegati alla storia della letteratura verista all’interno del messaggio artistico del carretto “…tipicamente siciliano”.

L’occasione è data dalla presenza a Reggio Calabria – dichiara Giuseppe Livoti – presidente del sodalizio reggino, di Maria Pia Cristaldi –artista e rappresentante della scuola acese-, proveniente dalla provincia di Catania.

L’artista e la tradizione del carretto

La Cristaldi, si propone con la sua attività di artigiana di trasmettere le tradizioni di un tempo, di ritrovare le radici di un popolo ed educare all’emozione, quell’emozione che da secoli contraddistingue il popolo siculo tra storia e mitologia.

La scuola di Aci S. Antonio presenta nelle parti lignee di questo antico mezzo a trazione, un tempo utilizzato per il trasporto delle merci, denominate portelle,

-riquadri- con scene estrapolate dalla Cavalleria Rusticana – musicata da Mascagni e scritta dal Verga -, dalla Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso e dall’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto e da altre storie recuperate dai maestri pupari. Nei “putteddi e nei masciddari” rivivono le gesta di eroi come Orlando, Rinaldo, Bradamante, Carlo Magno ed altri personaggi del ciclo carolingio con decori e storie con studi antropologici interpretati dalla nota pittrice. Il –carradore– costruiva il carretto mentre il – pittore – decorava i pannelli con colori ad olio quali il rosso ed il giallo che predominavano sempre, poiché ricordavano e ricordano ancora oggi il fuoco dell’Etna. Ogni bottega aveva i suoi spolveri, i suoi disegni. La Cristaldi ha recuperato iconografie ed immagini storiche riprese dalla letteratura siciliana tra cui le fiabe del Capuana, le novelle del Verga e storie calabresi, riportando in vita una tradizione nata intorno al 1850 con immagini di Madonne e fiori, attualizzandola con un nuovo genere iconografico.

Domenica 12 aprile: Le fiabe di Luigi Capuana

Domenica 12 aprile alle ore 18, presso la Sala d’Arte “Le Muse” di via San Giuseppe 19, si terrà la manifestazione “Le fiabe di Luigi Capuana”. Un racconto per immagini che vedrà una conversazione della prof.ssa Teresa Polimeni Cordova e dell’artista che per la prima volta espone questo lavoro, frutto di ricerca e studio.

Inoltre continua il presidente Muse Livoti, abbiamo pensato di coinvolgere il mondo della scuola, poiché i ragazzi devono sapere ciò che appartiene alla cultura del Sud, che unisce non idealmente ma materialmente la nostra Calabria alla vicina Sicilia. Lunedi 13 aprile infatti alla ore 9 presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Nosside-Pythagoras” si terrà un incontro con i ragazzi della scuola media, incontro per parlare della letteratura del Verga con la prof.ssa Polimeni e della restituzione artistica di questo genere con la Cristaldi. Alle ore 11 invece gli stessi saranno all’Istituto Comprensivo Alvaro-Gebbione per trattare invece dei “Cicli Cavallereschi nella pittura del carretto”.

I due incontri saranno introdotti dalla dirigente dell’I.C. Nosside-Pythagoras dott.ssa Francesca Fedele e dalla dirigente dell’ I.C. Alvaro – Gebbione dott.ssa Margherita Nucera.

Le Muse proprio per questo ringraziano le due dirigenti per l’ospitalità e l’accoglienza che dimostra l’avvicinamento del mondo Scuola all’associazionismo reggino e al mondo dell’arte, che in questo caso è patrimonio, emblema e tradizione da proteggere e tramandare.