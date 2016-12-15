Le Muse: ecco le manifestazioni natalizie

Poesia dialettale, esposizione sul riciclo artistico e presepi d'autore: il programma natalizio del Laboratorio delle Arti e delle Lettere di Reggio Calabria

Si preannuncia ricca ed interessante la programmazione del “Laboratorio delle Arti e delle Lettere – Le Muse” di Reggio Calabria che, in occasione del periodo natalizio ha in cantiere numerose manifestazioni distribuite tra la sede sociale e numerosi luoghi rappresentativi di Reggio e provincia.

Così il Natale 2016 delle Muse partirà sabato 17 dicembre alle ore 18 presso la Sala D’Arte Le Muse di via San Giuseppe 19, per ospitare la manifestazione “ORA VA CUNTU”, evento che come ogni anno vuole guardare alla tradizione contemporanea del vernacolo con particolare attenzione alle nuove figure di poeti dialettali reggini. E l’occasione, ricorda il presidente Muse Giuseppe Livoti, vuole essere quella di andare alla ricerca di voci poetiche che arricchiscono il panorama letterario contemporaneo meridionale, attraverso un dialogo aperto in cui raccontare l’io narrante dell’autore.

Poesia dialettale con Carmine Laurendi

Le Muse ospiteranno Carmine Laurendi con la presentazione di “Ogni cosa c’ù so tempu” che verrà commentato dalla vice presidente e critico letterario Teresa Polimeni Cordova, la quale si soffermerà sullo stile e sul racconto dei versi del giovane scrittore calabrese originario di Bagnara.

Anche l’arte avrà uno spazio importante nell’evento con particolare attenzione al mondo del presepe e della comunicazione figurativa. Le Muse infatti insieme all’associazione Ekokero’ presieduta da Paolo Campolo inaugureranno una esposizione su riciclo artistico con materiali poveri e ritorno agli antichi mestieri, mentre le artiste artigiane Angela Triolo, Mimma Gorgone, Antonella Laganà, Rossella Marra hanno realizzato il mondo del presepe con elementi collegati alla tessitura, alla scultura alle discipline plastiche. Tra gli artisti che esporranno il loro io narrativo Francesco Logoteta, Pierfilippo Bucca, Grazia Papalia, Cristina Benedetto, Angelo Meduri, Marisa Scicchitano, Davide Ricchetti, Pina Calabro’, Adele Leanza, Giovanna Marchese. Inoltre lunedi 19 a martedi 20 sempre dalle ore 18, la sala d’arte sarà aperta alla lettura di poesie e momenti della tradizione reggina con Luigi Barberio ed Adele Leanza. Sarà presente anche Fabio Musumeci esperto in terapia dell’anima ed astrologia.

La Messa degli artisti a Santa Maria del Divin Soccorso

Domenica 18 invece Le Muse saranno alla Chiesa di Santa Maria del Divin Soccorso di via Messina: alle ore 18 come viene fatto da 10 anni, verrà celebrata da Mons. Giorgio Costantino la MESSA DEGLI ARTISTI, evento di fede animato dai soci Muse e dal Coro delle Muse diretto dal Maestro Enza Cuzzola, sacra celebrazione che ogni anno scandisce un vero e proprio momento di riflessione ed unione del sodalizio reggino poiché in tale serata vengono presentati i nuovi soci che aderiscono alle attività dell’associazione.