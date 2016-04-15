Le Muse: il mondo della donazione tra etica e scienza

Continua a pieno ritmo l’attività del sodalizio reggino “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” che, come ogni domenica propone conversazioni su tematiche di grande interesse ed attualità.

Il presidente Giuseppe Livoti e la vice presidente Teresa Polimeni Cordova, presentando l’attività di domenica 17 aprile alle ore 18 presso la sala D’Arte di via San Giuseppe 19, ricordano come anche il mondo della donazione oggi più che mai appartiene ad un rapporto culturale e di formazione umana, conta formare il pubblico e promuovere tale cultura, ecco il perché di un doppio invito a due importanti realtà e a rappresentanti del mondo scientifico per dibattere dei rapporti che esistono tra etica e scienza.

Saranno presenti all’evento: Nicola Pavone – Dirigente scolastico e presidente Gruppo Comunale A.I.D.O – RC, Franca Arena Tuccio – Presidente ADISCO RC,

Giovanna Campolo -Vice presidente Gruppo Comunale A.I.D.O – Rc, Valerio Misefari – Consigliere Comune di Reggio Calabria – delegato alla sanità, Antonino Nicolo’ – Direttore Reparti Citologia Diagnostica e Prevenzione dei Tumori – Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, Antonino Coco – Ginecologo – Primario dell’Ospedale di Polistena e responsabile del Dipartimento Infantile della Regione.