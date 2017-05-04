Le prime parole di Lorenzo Tubertini da neo coach giallorosso

“E’ una grande gioia per me essere il nuovo allenatore della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia”. Sono queste le prime parole di Lorenzo Tubertini da neo allenatore del club giallorosso. Contattato telefonicamente, il tecnico modenese esprime tutta la propria felicità per questa nuova importante opportunità, quella di guidare da primo allenatore una squadra del campionato di SuperLega. “Il cammino fatto in questi anni – ha sottolineato Tubertini – è stato un’esperienza molto importante. Con il passare degli anni ho lavorato sempre più con energie nuove e con grande attenzione per arrivare a raggiungere questo obiettivo. Ringrazio pubblicamente il presidente Pippo Callipo e i dirigenti della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia per aver creduto in me e per avermi dato questa opportunità. La Tonno Callipo è una squadra di prima fascia, dalla grande tradizione e parlando in questi giorni con Francesco Prestinenzi ho intuito la volontà di costruire qualcosa di importante. Dovremo essere bravi – ha concluso mister Tubertini – a creare un gruppo motivato che sappia dialogare, a creare un percorso di condivisione che possa permetterci di sprigionare tutte le nostre energie per il raggiungimento degli obiettivi che ci prefisseremo”.

Nella foto, un primo piano di coach Lorenzo Tubertini nel ruolo di head-coach dell’Azimut Modena (foto Lega Volley)