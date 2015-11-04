‘Lea’ di Marco Tullio Giordana aprirà la nona edizione del RomaFictionFest. Nel cast anche il reggino Alessio Praticò
Il film di Marco Tullio Giordana, ispirato alla storia vera di Lea Garofalo, vittima della 'ndrangheta, apre il RomaFictionFest; nel cast il reggino Alessio Praticò
04 Novembre 2015 - 16:13 | di Vincenzo Comi
“Lea” di Marco Tullio Giordana aprirà la nona edizione del RomaFictionFest, la manifestazione ideata da APT, curata da Fondazione Cinema per Roma, sostenuta da Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma, che si terrà dall’11 al 15 novembre 2015 all’Auditorium Conciliazione e al cinema Adriano, con il coordinamento artistico di Piera Detassis.
Il regista e il ritorno sul piccolo schermo
Marco Tullio Giordana – autore de I cento passi, film nominato ai Golden Globes, vincitore di cinque David di Donatello, e de La meglio gioventù, esempio eccellente di osmosi tra cinema d’autore e serialità, premiato a Cannes e, successivamente, con sei David – torna sul piccolo schermo per dirigere un potente political crime, racconto civile e storia vera ispirata alle drammatiche vicende di Lea Garofalo, vittima della ‘ndrangheta.
Tutto ebbe inizio nel 2002, quando la donna decise di testimoniare sulle faide tra la sua famiglia e quella dell’ex compagno, Carlo Cosco. Nel 2009, sospesa dal programma di protezione, Lea sparì a Milano senza lasciare tracce. La figlia Denise, pur essendo ancora minorenne, ebbe il coraggio di costituirsi parte civile contro il padre. I fatti le diedero ragione quando un pentito rivelò dov’era nascosto il cadavere. Carlo Cosco e i suoi complici furono condannati all’ergastolo, ma da allora Denise vive sotto protezione.
Il cast del film
Nel cast Vanessa Scalera, Linda Caridi, Alessio Praticò, Mauro Conte. “Lea” – coprodotto da Rai Fiction e Bibi Film Tv con il sostegno della Regione Lazio-Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo e il contributo della Apulia Film Commission – inaugura la manifestazione all’Auditorium Conciliazione e andrà in onda il 18 novembre in prima serata su Rai Uno.
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