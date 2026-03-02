La Lega si riorganizza in Calabria: nominati nuovi vice commissari regionali

«La Lega Calabria avvia una fase di riorganizzazione interna in vista dell’imminente stagione congressuale. Il Commissario regionale, Valeria Sudano, ha ufficializzato la nomina dei nuovi vice commissari regionali e definito ulteriori incarichi strategici per consolidare la presenza del partito sul territorio».

Lo riferisce una nota diffusa dalla Lega Calabria. Sono stati nominati vice commissari regionali: i deputati Simona Loizzo e Domenico Furgiuele e la senatrice Tilde Minasi- «Contestualmente – prosegue la nota – è stato designato Domenico Macrì quale responsabile organizzativo regionale, con il compito di coordinare le attività strutturali e di radicamento in tutte le province calabresi.

Nell’ambito della nuova articolazione territoriale, Simona Loizzo assume anche l’incarico di commissario provinciale della Lega a Cosenza, mentre Cataldo Calabretta è stato individuato quale responsabile per le imminenti elezioni amministrative in provincia di Crotone, con il mandato di guidare la fase preparatoria e il confronto programmatico sul territorio.

Restano in essere le altre cariche della Lega Calabria, in un’ottica di continuità amministrativa e politica. La riorganizzazione, fortemente voluta dal commissario regionale, mira a rafforzare l’azione del partito, consolidarne la struttura e preparare al meglio la fase congressuale che segnerà il prossimo passaggio politico ed organizzativo. L’obiettivo – conclude la nota – è costruire una squadra coesa e determinata, capace di affrontare con efficacia le prossime sfide politiche e amministrative».