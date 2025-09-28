Regionali, a Reggio Salvini, Durigon e Vannacci per la conclusione della campagna elettorale 

Il Commissario Provinciale della Lega di Reggio Calabria, Giuseppe Mattiani, comunica che giovedì 3 ottobre si terrà a Reggio Calabria, ore 18:00 in Piazza De Nava, l’evento conclusivo della campagna elettorale per le elezioni regionali.

All’iniziativa prenderanno parte il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini, il Sottosegretario di Stato Claudio Durigon e l’Onorevole Roberto Vannacci, a testimonianza dell’impegno costante del Governo e della Lega per lo sviluppo della Calabria.

“Concludiamo questa campagna elettorale con la consapevolezza di aver portato avanti un progetto politico concreto, basato su interventi reali e misurabili – dichiara Giuseppe Mattiani – La presenza delle più alte cariche istituzionali conferma la centralità della Calabria nell’agenda nazionale.”

Tra le priorità infrastrutturali sostenute dalla Lega:

“Questi interventi – conclude Mattiani – rappresentano un cambio di passo storico per la nostra Regione. La Lega continuerà a lavorare per colmare il divario infrastrutturale e garantire ai cittadini calabresi pari opportunità di mobilità, sicurezza e sviluppo. Siamo la Calabria del fare, la Calabria dei sì.”