Legambiente: ‘Condividiamo la richiesta di Occhiuto sul prezzo zonale dell’energia’

Così il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, a margine della seconda edizione del Forum energia promosso da Legambiente Calabria.

“Da oggi, in Calabria, partiamo con una campagna nazionale che ha il titolo “Ok la bolletta è giusta, prezzo zonale è giustizia sociale”. E’ fondamentale – ha detto Ciafani – che i territori che garantiscono al Paese un servizio importante, quello di dare energia pulita, riducendo le emissioni di gas serra, non siano ripagati solo con la produzione di posti di lavoro verde, ma anche con un prezzo dell’elettricità più basso. Questo attrarrebbe investimenti di aziende che, invece di investire nelle regioni del Nord dove l’energia elettrica costa di più, potrebbero venire al Sud”.