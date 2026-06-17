Legambiente: ‘Condividiamo la richiesta di Occhiuto sul prezzo zonale dell’energia’
Al via la campagna nazionale "Ok la bolletta è giusta". "Legambiente e la Regione Calabria intraprenderanno un'azione comune per convincere gli altri territori del Centro-Sud"
17 Giugno 2026 - 14:44 | Comunicato stampa
“Condividiamo totalmente la richiesta del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, di far partire i prezzi zonali, per far pagare meno l’energia elettrica nelle regioni dove sono più presenti gli impianti a fonti rinnovabili”.
Così il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, a margine della seconda edizione del Forum energia promosso da Legambiente Calabria.
La campagna nazionale per il prezzo zonale
“Da oggi, in Calabria, partiamo con una campagna nazionale che ha il titolo “Ok la bolletta è giusta, prezzo zonale è giustizia sociale”. E’ fondamentale – ha detto Ciafani – che i territori che garantiscono al Paese un servizio importante, quello di dare energia pulita, riducendo le emissioni di gas serra, non siano ripagati solo con la produzione di posti di lavoro verde, ma anche con un prezzo dell’elettricità più basso. Questo attrarrebbe investimenti di aziende che, invece di investire nelle regioni del Nord dove l’energia elettrica costa di più, potrebbero venire al Sud”.
“Legambiente e la Regione Calabria faranno un’azione comune per cercare di convincere tutti gli altri territori del Centro-Sud e delle Isole a chiedere ad Arera di sbloccare, definitivamente, questa delibera”, ha concluso.
Fonte: Ansa Calabria
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