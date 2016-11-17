Leo Club Rc Host: al Malavenda Cafè dibattito sull’ alterità

La cultura genera gioia, la gioia genera il dialogo, il dialogo genera i successi!!

Un dibattito aperto e costruttivo quello tenutosi ieri 16 Novembre, presso il Malavenda Café, sul tema attuale dell’ Alterità. Tantissime le persone intervenute all’evento, organizzato dai LEO CLUB Reggio Calabria Host, Reggio Calabria PrimoSole e Villa San Giovanni, che sono state trasportate in un vero e proprio viaggio tra le parole del libro “Vuoti D’Aria”, dell’autrice reggina Chiara Ortuso, e che ha permesso ai molti di comprendere il dialogo non solo con l’altro, ma anche il dialogo con sé stessi. Auguriamo all’autrice le migliori fortune per questo meraviglioso libro, ed invitiamo tutti i giovani reggini nel partecipare sempre più numerosi ai prossimi eventi, nel tentativo di non far morire la grande cultura letteraria reggina.