“L’estate sta finendo”: un bilancio dei migliori eventi estivi con Citynow

Scopri i migliori eventi estivi a Reggio Calabria con Citynow. Dalle serate ai concerti, dagli aperitivi ai ristoranti, abbiamo raccontato le emozioni delle vostre serate e molto altro. Seguici sui nostri canali social!

Per tutta l’estate, Citynow vi ha accompagnato alla scoperta degli eventi più cool, dalle serate ai concerti, dagli aperitivi ai ristoranti, passando per hotel, spettacoli e mostre. Abbiamo catturato l’essenza della vostra estate nei locali reggini, intervistato le star delle feste più in, raccontato le emozioni delle serate e chi le organizza, ma soprattutto abbiamo raccontato voi!

L’affetto che ogni giorno ci dimostrate ci ripaga di tutte le energie impiegate per offrirvi un servizio dinamico, che abbia scopi divulgativi, sociali e promozionali insieme.

Un grazie speciale va a tutti gli operatori commerciali, turistici e della ristorazione che ci hanno permesso di offrirvi il meglio, ai promoter delle serate e ai turisti in visita alla città, certi di essere stati per voi un punto di informazione e riferimento. E un ringraziamento sentito va anche a voi, “amici di Citynow“, perché proprio come gli amici, ci cercate e ci troverete sempre!

Continuate a seguirci, sul nostro sito e sui principali social media: Facebook, Twitter, Vimeo, Youtube, Instagram, Tumblr, Flickr e dove vi pare! Citynow… The easy way to enjoy your Life!