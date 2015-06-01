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“Let’s dance, F**k Cancer”: il centro studi M.A.D. danza a sostegno dell’AIL

Il 2 luglio al Teatro Cilea due ore di danza con un ospite canadese: il ricavato va alla ricerca contro leucemie, linfomi e mieloma

01 Giugno 2015 - 12:02 | di Federica Geria

Centro studi M.A.D., M.A.D. Show 2015 Let's dance, F**k Cancer

di Federica Geria – “Nutriamo l’arte e SOSteniamo la ricerca”: è questo il motto su cui si basa il tanto atteso evento di danza del centro studi M.A.D., che insieme all’AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) organizza lo spettacolo “M.A.D. Show 2015 – Let’s dance, F**k Cancer”.


Il centro M.A.D., diretto dalla coreografa Alessia Pizzichemi e Marco Rizzi, nonché direttore amministrativo, ci onorerà, per questo particolare evento, della presenza di un grande ospite d’onore: Lukas Tyrell Mcfarlane, celebre ballerino canadese, vincitore del talent show “Got to dance” edizione 2013, il quale torna per la seconda volta a Reggio Calabria per collaborare a questo importante progetto, volto a promuovere e sostenere la ricerca scientifica.


Un evento che sorprenderà, ricco di spettacolo ed emozioni: due ore di un inarrestabile dance show, fatto di fantastiche coreografie, differenti stili di danza e musiche travolgenti.


L’obiettivo? Uno ed uno solo: quello di combattere il cancro. L’intero ricavato della serata sarà infatti devoluto all’AIL (sezione Alberto Neri Reggio Calabria – Vibo Valentia).


Appuntamento dunque al Teatro “Francesco Cilea”, il 2 Luglio 2015, per l’imperdibile “M.A.D. Show 2015 – Let’s dance, F**k Cancer”.


“L’arte è di tutti, l’arte è vita. Sostieni la ricerca, perché una malattia non deve interrompere una vita!”

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