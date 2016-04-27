Liceo Artistico ‘M. Preti-A. Frangipane’: presentazione Alternanza Scuola Lavoro

Il Liceo Artistico “M. Preti- A. Frangipane” avendo avviato con il Comune di Reggio Calabria due progetti di alternanza scuola – lavoro per le classi 3B, indirizzo Design Tessuto e Moda, e 3C, indirizzo Architettura e Ambiente, presenterà le attività di questa esperienza presso la Pinacoteca Civica e la Villetta- Biblioteca “P. De Nava” di Reggio Calabria.

Due mostre per raccontare l’esperienza di alternanza

I progetti saranno illustrati dagli allievi attraverso due mostre che documentano e riassumono sia le mansioni lavorative esperite sia la ricerca di settore approfondita con l’ausilio dei docenti tutor della Scuola e dei tutor delle strutture ospitanti, arch. Daniela Monteleone, dr.ssa Maria Pia Mazzitelli, arch. Giuliana Florio Gioffrè.

Siamo certi che iniziative come queste rispondano pienamente alle finalità formative dell’istruzione artistica tese a promuovere nei giovani comportamenti consapevoli di cittadinanza attiva e di comprensione del bene culturale, inteso come valore identitario, risorsa economica e di sviluppo, fonte di conoscenza e d’ispirazione creativa e strumento d’integrazione e libertà espressiva dell’individuo.

Gli obiettivi dei percorsi formativi

I rispettivi percorsi, programmati in coerenza con lo spirito della nuova legge sull’alternanza (L.107/2015), hanno riguardato sia gli aspetti lavorativi, professionalizzanti, sia quelli formativi, come integrazione/approfondimento di discipline caratterizzanti i diversi indirizzi e i profili in uscita degli studenti del Liceo Artistico.

Una proposta quindi che nel tempo aiuterà a orientare gli allievi nelle scelte future per proseguire gli studi e/o per immettersi nella società come lavoratori preparati professionalmente e come cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri.

Certamente due progetti resi possibili grazie alla sinergica collaborazione tra il mondo della Scuola e le Istituzioni.

Gli appuntamenti in programma

Pinacoteca Civica giorno 27 aprile 2016 ore 9:30

Inaugurazione mostra

Il “Filo” della memoria: arte e moda nelle fonti iconografiche

TUTOR PINACOTECA: arch. Daniela Monteleone

TUTOR SCUOLA: Proff. Grazia De Robertis (Progettazione Tessuto e Moda); Rosanna Fiore (Storia dell’arte); Anna Nocerino (Laboratorio artistico Tessuto e Moda)

Gli allievi della classe 3B

Aletta Cristian, Ambroggio Vittoria, Arichetta Alessia, Ben Larbi Jeannette, Condoleo Martina, Dascola Erika, Fortugno Domenica, Giordano Lavinia, Giuliano Irene, Principato Sara, Quattrone Giorgia, Reno Francesca, Sotira Sabrina

Villetta – Biblioteca “P. De Nava” giorno 28 aprile 2016 ore 9:30

Inaugurazione mostra

Racconta la città attraverso fonti edite e inedite

TUTOR BIBLIOTECA: dr.ssa Maria Pia Mazzitelli

TUTOR ARCHIVIO COMUNALE: arch. Giuliana Gioffrè Florio

TUTOR SCUOLA – BIBLIOTECA: Proff. Paolo Benoci (Lingua e Letteratura italiana); Orsola Mazzotta (Storia e Filosofia), Sergio Rindone (Potenziamento),

TUTOR SCUOLA -ARCHIVIO: Proff. Diego Alarino (Progettazione Architettura), Patrizia Sergi (Potenziamento).

Gli allievi della classe 3 C

Basile Beatrice Fortunata,Calarco Valentina, Crogliano Antonio, D’amico Irene , Fortugno Giuliano Iacopo, Gurbet Carmen, Latella Aida, Luvara’ Caterina, Mandica Maria, Marino Maria, Marino Samuele, Minniti Rossella, Ristagno Martina, Silva Francesca, Viglianisi Alessia, Zaffino Giulia, Zampaglione Domenico, Zembek Carolina