Liceo Classico Campanella: arriva la card con agevolazioni per gli studenti

Il Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria ha stipulato diverse convenzioni con i responsabili di attività commerciali della città, al fine di garantire ai propri studenti una agevolazione economica e, in tal modo, corrispondere meglio alle loro esigenze di autonoma partecipazione alla vita economica del territorio e migliore integrazione nella realtà della quale sono parte. Ad ognuno degli allievi del Liceo sarà consegnata una card personale, che consentirà loro di accedere alle agevolazioni previste negli esercizi sotto elencati, che espongono la locandina presente nella home.

ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI

Chi è in possesso della card che dimostra l’appartenenza al Liceo Classico “Tommaso Campanella” potrà usufruire, negli esercizi commerciali sotto elencati, delle agevolazioni economiche specificate di seguito:

Adidas, Corso Garibaldi, 191 -sconto del 10 % su tutto, non cumulabile con altre promozioni e non valido sui prodotti in saldo.

Pasticceria Gelateria Cesare, Pastry and soft, Corso Vittorio Emanuele III, 7 -sconto del 20% su tutti i prodotti.

Malavenda Cafè, Via Zecca -sconto del 10% per l’acquisto di torte decorate in pasta di zucchero e classiche, per feste di compleanno presso il locale Malavenda Cafè o presso abitazioni private, per pranzi e cene presso il locale.

Mordà Elettronica, Via Roma, 5 -sconto del 10% su tutto tranne su prodotti già in promozione.

Foti La Biellese, Corso Garibaldi, 50 -sconto del 10 % su tutti i prodotti.

Follow me, Corso Garibaldi, 52 – sconto del 10% su tutti i prodotti.

Mythos, Corso Garibaldi, 262 – sconto 15%, non praticabile in periodo di saldi.

BbJ, Corso Garibaldi, 46-48 – sconto del 10%, tranne sulle scarpe della marca Suacony.

Bonavoglia, Corso Garibaldi, 220 – sconto del 10%,tranne sulle scarpe della marca Suacony.

Libreria AVE, Corso Garibaldi, 206 -sconto del 10%.

Spaccanapoli,Via Fata Morgana, 3 -sconto del 15%, non cumulabile con altre promozioni e non praticabile nei giorni festivi ed il sabato.

Ciroma, Via Aschenez, 5 -sconto del 15%, non cumulabile con altre promozioni e non praticabile nei giorni festivi ed il sabato.

Birri Basta, Via Cattolica dei Greci, 24: -sconto del 15% non cumulabile con altre promozioni e non praticabile nei giorni festivi ed il sabato.

B’art, Corso Garibaldi -sconto del 20%

Luna Ribelle, Lungomare di Reggio Calabria, Torre Nervi -sconto del 20%

Sottozero, Corso Vittorio Emanuele, 83 – gratis servizio ai tavoli e sconto del 10% per feste.

Lievito,Via Filippini, 27 -sconto del 10%, tranne il sabato

Cafè Noir, Via Tommaso Campanella: cornetto e caffè € 1,50; aperitivo € 7,00.

Profumeria Anteprima, Via Filippini, 61 – sconto 30% sugli accessori, 25% sulla profumeria.

Profumeria Squillace, Corso Garibaldi, 137 – sconto 10% su pelletteria ed intimo; omaggio sull’acquisto di un prodotto di profumeria.

Superottica Pelligra, Corso Garibaldi, 98 – sconto del 30% sugli occhiali da vista e del 25% sugli occhiali da sole.

Arabesque Centro Formazione Danza, via Vittorio Veneto, 58 – iscrizione annuale gratuita; iscrizione e frequenza gratuite al corso di danza classica.

Gioielleria Bellini, via Reggio Campi, 39 sconto del 15% su tutti gli acquisti

Gioielleria Gr, via Prolungamento Aschenez, 21 sconto del 15%

Swarovsky , Corso Garibaldi sconto del 15%.