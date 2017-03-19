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Il Liceo ‘Volta’ adotta il Lungomare Falcomatà

Il Liceo Volta ha avuto in adozione il Lungomare Falcomatà nel concorso nazionale Le scuole adottano i monumenti della nostra Italia

19 Marzo 2017 - 18:43 | di Pasquale Romano

Lungomare di Reggio Calabria, sede del villaggio del Road Show Runcard

Si è svolta anche a Reggio Calabria la cerimonia per l’affidamento dei monumenti adottati dalle scuole che hanno aderito al Concorso nazionale Le scuole adottano i monumenti della nostra Italia, promosso dalla Fondazione Napoli Novantanove in collaborazione con il MIUR, il MIBACT e l’ANCI.
Il Liceo Volta ha avuto in adozione il Lungomare Falcomatà comunemente conosciuto come Via Marina di Reggio Calabria, scelto dagli studenti in quanto luogo di identità e di rinascita della città.

L’adesione all’importante progetto nazionale La scuola adotta un monumento® rientra nel piano dell’offerta formativa della scuola che, come più volte sottolineato dal Dirigente Scolastico Professoressa Angela Maria Palazzolo, punta a promuovere la cittadinanza attiva e responsabile attraverso azioni concrete, rivolte alla tutela e alla valorizzazione dei beni comuni e dei beni ambientali punto di riferimento ineludibile per i progetti di alternanza scuola-lavoro.

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