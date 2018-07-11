Sabato 14 luglio a Marina di San Lorenzo l'ex corteggiatore di Uomini e Donne con due sale musicali, tra salsa e disco-commerciale

Prosegue l’estate intensa e ricca di eventi del lido Cala Azul. #Big il grande appuntamento che ha aperto la stagione, proseguito con il party fluo e gli eventi domenicali. Sabato 14 luglio presso la struttura situata a Marina di San Lorenzo arriva uno dei personaggi più amati dalle donne, Luigi Mastroianni.

Uno dei volti più amati di Uomini e Donne, il giovane siciliano si è ritagliato uno spazio importante nel programma di Maria De Filippi corteggiando la bella tronista Sara Affi Fella, reduce dalla partecipazione a Temptation Island con l’ormai ex fidanzato Nicola Panico.

Luigi Mastroianni, tra ristorazione e musica

A soli 23 anni infatti Luigi Mastroianni fa i conti con un passato segnato dal bullismo e con la voglia di riscattarsi agli occhi del mondo. I suoi profili Instagram e Facebook sono molto seguiti e contano milioni di followers, scorrendo le foto si possono trovare moltissimi scatti del giovane in compagnia del fratellino minore affetto dalla sindrome di Down.

Da buon siciliano il corteggiatore di Uomini e Donne ama anche la cucina e ha aperto un ristorante che si chiama Case Cancellieri Story. Ma non è finita qui, perché alla professione di ristoratore, Luigi Mastroianni affianca quella di dj e produttore musicale, richiesto nella discoteche di tutta Italia.

“E’ un ospite che abbiamo voluto fortemente, sappiamo quanto è seguito e apprezzato in modo particolare dal pubblico femminile. L’estate del lido Cala Azul è iniziata bene, vogliamo proseguire ancora meglio con la nostra programmazione ricca di eventi. Siamo soddisfatti in particolare per il successo ottenuto dai party domenicali, che replicheremo anche questa settimana poche ore dopo l’evento con Luigi Mastroianni”, dichiara la proprietà del Lido Cala Azul.

Le due sale musicali e le prevendite

Due le sale musicali nella serata di sabato 14 luglio: sala caraibica affidata ad Etoile e Progetto Salsa, sala disco-commerciale curata dallo staff Cala Azul e che vedrà la presenza di Luigi Mastroianni.

Prevendite (al costo di 10 euro, compresa di consumazione) quasi terminate, per tutte le info legate ai diversi eventi si può contattare la pagina Facebook Cala Azul o le diverse organizzazioni che collaborano agli eventi in programma.