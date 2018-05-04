Dalla prossima settimana, anche i cittadini del quartiere del CENTRO STORICO potranno recarsi a ritirare il kit per la raccolta differenziata porta a porta.

Da giorno 7 maggio 2018 i cittadini sono invitati a recarsi presso il LIDO COMUNALE DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00. Per il RITIRO GRATUITO del kit dovranno munirsi della tessera sanitaria e di un documento in corso di validità attestante la residenza nei quartieri interessati dal nuovo servizio.

L’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento.

Quindi si continua su questo percorso e DifferenziAMOla Reggio Calabria!

Per ulteriori informazioni potete consultare l’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650, la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.