Lido Comunale, al via la consegna dei kit raccolta differenziata per il Centro Storico
Dal 7 maggio i residenti del Centro Storico possono ritirare gratuitamente il kit al Lido Comunale, dal lunedì al sabato
04 Maggio 2018 - 14:27 | di Eva Curatola
Dalla prossima settimana, anche i cittadini del quartiere del CENTRO STORICO potranno recarsi a ritirare il kit per la raccolta differenziata porta a porta.
Da giorno 7 maggio 2018 i cittadini sono invitati a recarsi presso il LIDO COMUNALE DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00. Per il RITIRO GRATUITO del kit dovranno munirsi della tessera sanitaria e di un documento in corso di validità attestante la residenza nei quartieri interessati dal nuovo servizio.
L’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento.
Quindi si continua su questo percorso e DifferenziAMOla Reggio Calabria!
Per ulteriori informazioni potete consultare l’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650, la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie