Sabato 14 luglio al lido di Melito Porto Salvo l'ex tronista di Uomini e Donne: prevendite quasi sold-out e verso la serata di punta del 10 agosto

L’estate del lido El Caribe non si ferma più. Ospiti di rilievo, tra i più conosciuti nel panorama del mondo dello spettacolo italiano, per la struttura situata a Melito di Porto Salvo.

Dopo l’evento di successo sabato 7 luglio con ‘Le Donatella’, al Lido El Caribe arriva Francesco Monte. Appuntamento per sabato 14 luglio per un nuovo evento da non perdere. “Prosegue la nostra programmazione intensa e ricca di ospiti importanti -dichiara Sile Palumbo ai microfoni di Citynow- sabato speriamo di bissare il successo ottenuto con Le Donatella. Le prevendite sono quasi sold-out, testimonianza concreta che il pubblico ci apprezza e segue con affetto. Non sarà l’ultimo ospite di caratura che avremo a El Caribe, stupire è la nostra parola d’ordine per questo 2018”, assicura Palumbo.

Chi è Francesco Monte, l’ospite della serata

Ex tronista di “Uomini e Donne” e concorrente de “L’Isola dei Famosi” , Francesco Monte è l’ex compagno di Cecilia Rodriguez. Diventato in questi anni un sex symbol per molte donne, Monte potrebbe presto essere impegnato in una nuova avventura professionale. Negli ultimi giorni infatti si è parlato di una sua possibile partecipazione alla prossima edizione del popolare programma in onda su Rai 1 “Tale e Quale Show“.

Tutti gli eventi in programma presso El Caribe saranno un ‘lungo antipasto’ verso la serata di punta che si terrà il 10 agosto, non a caso infatti è proprio #flyto10agosto l’hastag scelto per rappresentare l’estate della struttura di Melito di Porto Salvo.

Ristorante-pizzeria e contatti

Divertimento ma non solo. Presso El Caribe è attivo un ristorante-pizzeria, con pesce fresco e specialità culinarie.

Lido El Caribe, Lungomare dei Mille, Melito di Porto Salvo

Contatti:

Carmelo 340 8704447

Natale 3280614097

Matteo 328 3891871