Lido Coco Beach, a Cannitello un’Oasi di pace e relax

Dal 2016, Coco Beach rappresenta un vero e proprio angolo di paradiso a Cannitello.

Con la sua splendida location, Coco Beach offre un’esperienza unica, combinando servizi di alta qualità, un ambiente naturale e una calorosa accoglienza.

Un’oasi di servizi per tutta la giornata

Coco Beach è aperto da mattina a sera, permettendo ai visitatori di godere del mare e del sole dall’alba al tramonto. Gli ospiti possono iniziare la giornata con una deliziosa colazione, proseguire con pranzi leggeri e cene a base di pesce fresco, senza dimenticare i famosi aperitivi al tramonto.

Tra le specialità, spicca la cucina che punta sui sapori del pesce locale, con un’attenzione particolare al pesce spada, le granite siciliane

Inoltre, per uno spuntino veloce, sono disponibili panini, piadine e una deliziosa friggitoria di pesce perfetta per l’aperitivo.

Comfort e accessibilità per tutti

L’ambiente naturale di Coco Beach è valorizzato da una struttura che garantisce accessibilità a tutti. Lo stabilimento dispone di una sedia job per facilitare la discesa in mare ed una doccia dedicata con acqua calda riscaldata da pannelli solari. La passerella è perfettamente attrezzata per i diversamente abili e il personale, inclusi bagnini e un’infermiera con defibrillatore, è sempre pronto ad assistere gli ospiti con professionalità e cortesia.

Attività e divertimento in mare

Per gli amanti del mare e delle attività acquatiche, Coco Beach offre una vasta gamma di opzioni:

noleggio di barche a vela, gommoni con e senza patente dai 5mt a 12 mt fino a 600 cv con doppia motorizzazione, SUP, Canoe;

di barche a vela, gommoni con e senza patente dai 5mt a 12 mt fino a 600 cv con doppia motorizzazione, SUP, Canoe; vanta la presenza di piattaforme galleggianti ;

; i più piccoli possono divertirsi in sicurezza grazie alla rete anti meduse .

. Corsi di Vela per adulti e bambini coadiuvati da Istruttori Federali FIV

La location ideale per eventi privati

La location di Coco Beach si presta perfettamente per l’organizzazione di eventi privati, sia sulla spiaggia che negli spazi del lido.

Lo stabilimento balneare è disponibile per affitti e organizza eventi personalizzati per rendere ogni occasione speciale. Inoltre, ogni domenica pomeriggio, la spiaggia si anima con la musica, creando un’atmosfera unica e rilassante.

Prenotazione ombrelloni

Per garantire ai visitatori un posto al sole, Coco Beach offre la possibilità di prenotare il proprio ombrellone. È possibile contattare la struttura per assicurare la propria postazione e godere di una giornata di relax e divertimento.

Coco Beach di Cannitello è il luogo ideale dove ogni giornata si trasforma in una vacanza indimenticabile. Lo staff vi aspetta per offrirvi un’esperienza unica e ricca di emozioni.

Maggiori informazioni

Contattare il numero 3391089980

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