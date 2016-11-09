Light up the skyline per la Giornata mondiale del diabete
Il Museo e Parco Archeologico di Locri aderisce all'iniziativa illuminando di blu il Tempio Ionico di Marasà e ospita una conversazione sul tempo dedicato alla cura
09 Novembre 2016 - 17:10 | di Vincenzo Comi
Il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri – Polo Museale della Calabria – aderisce all’iniziativa simbolica Light up the skyline per la giornata mondiale del diabete 2016 illuminando di blu, dal 7 al 14 novembre 2016, il Tempio Ionico di Marasà nell’area del Parco.
Ospiterà, inoltre, venerdì 11 novembre 2016, alle ore 16.30, una conversazione sul tema Il tempo dedicato alla cura. Interverranno: Rossella Agostino, direttore del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri; Giuseppe Macrì, presidente Lions Club Locri; Mariella Bruzzese, centro diabetologia pediatrica Ospedale di Locri e Francesco Mammì, coordinatore rete diabetologica pediatrica calabrese.
L’incontro è promosso dal Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri, Lions Club di Locri, Diabete Italia, Associazione Giovani con Diabete della Locride e centro diabetologia pediatrica Ospedale di Locri.
|Il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri afferisce al Polo Museale della Calabria diretto da Angela Acordon.
Giornata mondiale del diabete 2016
Light up the skyline
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri
SS106, c/da Marasà Locri (Reggio Calabria)
Fino al 14 novembre 2016
Polo Museale della Calabria
|Direttore: Angela Acordon
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri
Direttore: Rossella Agostino
Ufficio stampa: Silvio Rubens Vivone (responsabile)
Tel.: 0984 795639 fax 0984 71246
pm-cal.ufficiostampa@beniculturali.it
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