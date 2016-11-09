Il Museo e Parco Archeologico di Locri aderisce all'iniziativa illuminando di blu il Tempio Ionico di Marasà e ospita una conversazione sul tempo dedicato alla cura

Il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri – Polo Museale della Calabria – aderisce all’iniziativa simbolica Light up the skyline per la giornata mondiale del diabete 2016 illuminando di blu, dal 7 al 14 novembre 2016, il Tempio Ionico di Marasà nell’area del Parco.

Ospiterà, inoltre, venerdì 11 novembre 2016, alle ore 16.30, una conversazione sul tema Il tempo dedicato alla cura. Interverranno: Rossella Agostino, direttore del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri; Giuseppe Macrì, presidente Lions Club Locri; Mariella Bruzzese, centro diabetologia pediatrica Ospedale di Locri e Francesco Mammì, coordinatore rete diabetologica pediatrica calabrese.

L’incontro è promosso dal Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri, Lions Club di Locri, Diabete Italia, Associazione Giovani con Diabete della Locride e centro diabetologia pediatrica Ospedale di Locri.

Il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri afferisce al Polo Museale della Calabria diretto da Angela Acordon.

Giornata mondiale del diabete 2016

Light up the skyline

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri

SS106, c/da Marasà Locri (Reggio Calabria)

Fino al 14 novembre 2016

Polo Museale della Calabria

Direttore: Angela Acordon

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri

Direttore: Rossella Agostino

Ufficio stampa: Silvio Rubens Vivone (responsabile)

Tel.: 0984 795639 fax 0984 71246

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