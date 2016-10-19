Lilt Calabria e profumerie Sensation insieme per la lotta ai tumori

“La prevenzione è un messaggio per tutte noi”; è questo il “claim” che caratterizza la campagna “Lilt for Women – Campagna Nastro Rosa 2016” giunta ormai alla XXIV edizione. Ed è per sostenere questo messaggio che Sensation Profumerie affiancherà come partner ufficiale la Lilt Calabria, parlando ad ogni donna, giovane e non, che abbia affrontato la patologia tumorale o che sia sana, abbiente e non abbiente, di ogni etnia.

Il sostegno di Sensation Profumerie alla Lilt

Sensation Profumerie, da sempre molto attenta a dare il suo sostegno a iniziative di carattere sociale, per tutto il mese di Ottobre, in ogni Punto Vendita della catena, donerà un euro alla Lilt Calabria per ogni pezzo venduto di alcune delle più famose marche internazionali per la cura del viso e del corpo. Inoltre, per incentivare tutte le donne a richiedere e a prenotare la propria visita senologica gratuita, nelle Sedi Lilt preposte, Sensation Profumerie offrirà, per ogni visita, un Buono Sconto del 15%, spendibile in tutti i Punti Vendita.

Domenico Novembre, Presidente della Beautyprof S.p.A. proprietaria dell’insegna Sensation Profumerie afferma: “La motivazione che ci ha spinto a sostenere la Lilt Calabria, è profondamente legata alla nostra Vision aziendale. Crediamo, infatti, che ogni donna sia bella e sosteniamo questa bellezza, in tutte le sue forme. Una bellezza non intesa solo come cura del proprio aspetto ma sopratutto intesa come salute e benessere della persona, sia esso fisico o mentale. Incentivare le donne alla prevenzione e ad adottare abitudini sane credo sia la forma più alta di rispetto che possano avere verso se stesse.”

Testimonial e messaggio della campagna

Informazione e prevenzione fondamentali per vincere la lotta contro il cancro al seno

Testimonial della Campagna Nastro Rosa 2016 è la conduttrice televisiva e modella Elisabetta Gregoraci, che ha offerto gratuitamente la sua immagine e la sua opera per rendere più consapevoli le donne sull’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori alla mammella. Durante tutto il mese di ottobre, come ogni anno, le sezioni provinciali Lilt della Calabria saranno impegnate con le visite senologiche gratuite offerte a tutte le donne che vogliono intraprendere un percorso di prevenzione.

“L’iniziativa in collaborazione con Sensation Profumerie, lodata dalla Sede Centrale Lilt di Roma, è importante per il messaggio che trasmette” afferma il Vice Presidente Nazionale della Lilt, Avvocato Concetta Stanizzi: “Da sempre sosteniamo che solo la prevenzione può garantire salute e bellezza psico-fisica della donna e questa iniziativa, ci permette di raggiungere e di informare ancora più donne, la prevenzione, lo ricordiamo, è rivolta a tutte senza limiti di età”.

Come sempre, per maggiori informazioni e dettagli sullo svolgimento della Campagna e per la prenotazione delle visite senologiche gratuite, ci si può rivolgere agli ambulatori Lilt delle 5 province calabresi, i cui recapiti telefonici sono facilmente reperibili sul web o social.