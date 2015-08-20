(L)imitazione presenta Jättermeister Night: live FUZZ ORCHESTRA

L’estate 2015, accolta dalle Summer Session del 20/06, è stato un susseguirsi di appuntamenti musicali che hanno visto alternasi su tanti palchi calabresi di alcuni tra i più importanti artisti del circuito indipendente nazionale. Il collettivo (L)imitazione vuol continuare ad aggiungere carne sul fuoco di questa bellissima estate che va salutata al meglio con un nuovo concerto, una nuova Jättermeister Night inserita nel calendario delle iniziative del Random Club Musicale: sul palco del Calypso Relax di Bocale (RC) arrivano i milanesi FUZZ ORCHESTRA, band dai che affonda i riferimenti narrativi nella ricerca nell’ambito cinematografico socio-politico italiano degli anni ’60 e ’70 e che unita ad un accompagnamento musicale heavy, diretto e d’impatto, li rendono tra le band più interessanti di questi ultimi anni.

BIOGRAFIA FUZZ ORCHESTRA

Nata nel 2006 la Fuzz Orchestra ha al suo attivo centinaia di concerti tra Italia, Europa e Stati Uniti. Partendo dall’improvvisazione radicale, la band arriva alla definizione di un sound basato su strutture di matrice heavy rock, prodotte da batteria e chitarra, su cui si innestano flussi noise ed audio samples tratti da film, documentari e vecchi vinili.

Nel 2007 esce il primo ed omonimo lavoro che si muove fra noise e kraut, attraversato da testimonianze che ricordano momenti gloriosi (la Resistenza) e oscuri (la strategia della tensione) dell’Italia contemporanea.

Febbraio 2009 vede l’uscita del secondo disco, “Comunicato n.2”. Il sound diventa più brutale e oscuro e la narrazione si concentra su soggetti e momenti di rivolta che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese in tempi molto prossimi ai nostri.

Nel dicembre 2012 esce “Morire Per La Patria”, album che vede una netta evoluzione sia stilistica che di contenuti: i temi legati al concetto di rivoluzione ampliano il proprio spettro e si rivolgono verso l’idea di rivoluzione interiore FUZZ ORCHESTRA è composta oggi da Luca Ciffo (chitarra), Fié (audio samples), Paolo Mongardi (batteria).

DICONO DI LORO:

«Tutto nell’epopea Fuzz Orchestra rimanda all’impegno ideologico: l’immaginario evocato, i titoli degli album e delle canzoni, la stretta osservanza di una radicalità sonora in cui ogni singolo momento o dettaglio è funzionale al tutto. Un disco e un progetto contro il potere in ogni sua forma e attraverso un potere che è forza eruttiva mai doma. Di diritto nella classifica di fine anno.» Sentireascoltare 12/2012

«Ogni lavoro della Fuzz Orchestra è un’avventura densa di riferimenti letterari, storici e politici. Potente invettiva su e contro il potere, “Morire Per La Patria” è la miglior cosa italiana dell’anno.» Rumore 12/2012

Link Utili:

www.limitazione.it

fuzzorchestra.bandcamp.com/

www.fuzzorchestra.it

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