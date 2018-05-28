Tutto pronto per la prima serata degustazione da ‘Lisca Bianca’, il nuovo ristorante che ha aperto i battenti il 18 maggio. Martedi 29 maggio, a partire dalle ore 21, il primo di una serie di appuntamenti dedicati, con un menù speciale pensato ad hoc per la serata.

Il menù della serata degustazione

Fiore di zucca ripieno di spada e scamorza, paccheri al bergamotto ripieni di salmone ricotta e ginger lime, alcune delle prelibatezze del ricco menù previsto per la serata degustazione.

Ad impreziosire la serata speciale di Lisca Bianca ci saranno 4 tipologie di olio Kouvala, tra cui quelli al bergamotto e al cedro. Per ogni piatto presente nel menu, ci sarà un olio ad esso dedicato.

“Siamo partiti bene, la serata dell’inaugurazione è stata gradita dalla clientela. Io e tutta la proprietà ci teniamo a ringraziare chi è venuto a trovarci. Domani ci sarà il primo evento di degustazione, ne seguiranno altre sempre con un menù particolare e accattivante. Sulla nostra pagina Facebook verranno presentate le diverse idee e novità, pubblicheremo anche foto con il pescato del giorno”, dichiara Lavinia Delfino, titolare di Lisca Bianca.

La cucina mediterranea e il pesce fresco

Il pesce fresco è la punta di diamante del nuovo locale reggino che punta ad offrire ai suoi clienti una cucina mediterranea, basata su piatti tradizionali ma al contempo rivisitati in chiave moderna.

Una cucina semplice ma allo stesso tempo ricercata è questo che “Lisca Bianca” si propone di offrire i suoi clienti. Un luogo in cui sentirsi a casa e in cui però essere quotidianamente sorpresi dalle novità.Da sottolineare come la pasta fresca viene preparata dallo stesso locale, grazie all’esperienza passata nei pastifici dello chef, Giovanni Rigolino.

Dove si trova il locale

Il nuovo locale reggino si trova proprio nel cuore della nostra città, a pochi passi dal Corso Garibaldi, in Via Biagio Camagna (ex Davida Sposa).

CLICCA QUI per vedere le foto dell’inaugurazione

Per tutte le info segui la pagina Facebook di Lisca Bianca