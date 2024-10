Comunali Reggio, presentata la lista di Forza Italia. I NOMI

Presentata anche la lista di Forza Italia, ultimo partito ad arrivare, questa mattina, a Palazzo San Giorgio per depositare l’intera documentazione al vaglio della Commissione elettorale.

È la lista più rosa delle Elezioni Comunali di Reggio Calabria, con 20 donne su 32 candidati: Forza Italia si presenta così alle prossime elezioni comunali, con l’obiettivo di trascinare la coalizione del centrodestra alla vittoria per superare la disastrosa stagione della sinistra di Falcomatà.

La forza della lista di Forza Italia è un segnale inequivocabile dell’intenzione di guidare il centrodestra alla riconquista di Palazzo San Giorgio dopo 8 anni bui, nella storia come quelli che hanno visto la città piombare nel più grande degrado e abbandono di sempre, prima con il commissariamento e poi con i sei funesti anni di Falcomatà. Ma adesso siamo pronti a una stagione nuova, dirompente.

E la candidatura di 20 donne dimostra per l’ennesima volta quanto Forza Italia sia a tutti i livelli, da quello nazionale al radicamento sui territori, il partito più vicino all’universo e alla sensibiiltà femminile: dal Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati al capogruppo della Camera dei Deputati Mariastella Gelmini fino al governatore calabrese Jole Santelli. La tradizione continua.

Anche gli uomini della lista sono carichi di entusiasmo e competenze per dare al futuro sindaco del Centrodestra Nino Minicuci la squadra migliore possibile per governare la città.

“Ringrazio tutti per il lavoro sacrificante svolto in piena estate al servizio della città – commenta il coordinatore del partito, On. Francesco Cannizzaro – con rinnovato entusiasmo e il grande stimolo di una sfida decisiva per il futuro di questa terra. Per una Reggio da amare ogni giorno, per una Reggio che merita un futuro migliore, ritrovando la retta via purtroppo smarrita dopo sei anni di disastro della sinistra di Falcomatà”.