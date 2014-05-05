L’Istituto ‘Carducci-V.da Feltre’ ricorda Giovanni Paolo II

“I tempi, nei quali viviamo, sono indicibilmente difficili e inquieti”. Così Giovanni Paolo II descriveva l’epoca del suo pontificato. E partendo da ciò l’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria ha voluto ricostruire e ripercorrere il pontificato del Papa recentemente divenuto Santo nel corso di una iniziativa svoltasi presso i locali della scuola Secondaria di I grado dello stesso Istituto.

La dirigente Manganaro si è prodigata perché la reliquia del Santo Pontefice giungesse all’interno dell’Istituto scolastico grazie alla disponibilità di don Antonio Bacciarelli, parroco della chiesa del SS. Salvatore.”

L’evento – ha dichiarato la prof.ssa Manganaro – ha coinvolto gli alunni dai 6 ai 13 anni, desiderosi di avvicinarsi e pregare al cospetto di chi ha rappresentato un simbolo importante nella storia dell’umanità. L’ opera di Karol Woytila, difatti, è corrisposta a quella di un uomo di Chiesa che ha attivamente vissuto un’epoca storica segnata dai vigenti regimi totalitari”. La dirigente dell’Istituto “Carducci – V. da Feltre”, accogliendo con profondo entusiasmo l’iniziativa, si è attivata per coinvolgere tutte le componenti della scuola e in particolare gli alunni che hanno partecipato con grande interesse alla manifestazione. Così cartelloni, filmati e canti hanno animato un particolarmente momento significativo inserito in un percorso, fortemente voluto dalla dirigente Manganaro, che coinvolge tutto il personale dell’Istituto e che consente di spendere bene le attività della giornata vissuta all’interno della scuola, contribuendo efficacemente alla promozione dell’apprendimento e quindi del successo formativo.