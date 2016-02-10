L’Istituto Galluppi-Collodi-Bevacqua stipula un protocollo di intesa con l’ANPEC

L’Istituto Comprensivo GALLUPPI-COLLODI-BEVACQUA giorno 10 febbraio alle ore 10.30 presso la biblioteca del Palazzo Corrado Alvaro di Reggio Calabria stipulerà un protocollo di intesa con l’ ANPEC, Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici, l’ANDIS ,Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici e il Consiglio Provinciale di Reggio Calabria con il patrocinio dell’USR Calabria ufficio VI.

Il protocollo formalizzerà un accordo di intenti per la promozione di corsi di formazione rivolti al personale scolastico sui BES degli alunni con svantaggio socio- culturale e con disabilità.

La Scuola Galluppi è stata individuata dall’USR Calabria quale Centro Territoriale per l’Inclusione ed è capofila di una rete di scuole per l’inclusività e l’integrazione.

L’Anpec ha realizzato un convegno regionale sui Bes che ha registrato la presenza di 700 tra docenti ed operatori scolastici