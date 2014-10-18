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L’ITT “Panella-Vallauri” in memoria di Franco Fortugno

Nella Casa della Cultura di Locri le scuole del Reggino hanno presentato i video del concorso dedicato alla memoria del vicepresidente del Consiglio regionale

18 Ottobre 2014 - 12:24 | di Redazione

Il 16 ottobre presso la Casa della Cultura, nel Municipio di Locri, si è svolto un concorso video per le scuole della provincia di Reggio Calabria. Il concorso dal titolo “Non abbiate paura” è stato organizzato per ricordare il 9° anniversario dell’assassinio del Vicepresidente del Consiglio Regionale Francesco Fortugno.

Le scuole partecipanti

Al concorso hanno partecipato, assieme all’ ITT “Panella-Vallauri”, il Liceo “San Vincenzo de Paoli”, l’Istituto “R.Piria” di Rosarno, l’ITC “Einaudi”, il Liceo Scientifico “P.Mazzone” di Palmi e l’Istituto Magistrale “G.Mazzini”, il Liceo Scientifico “Zaleuco”, il liceo Artistico “Oliveti-Panetta” di Locri.

L’incontro è iniziato con la proiezione di video dedicato alla figura dell’Onorevole Francesco Fortugno, l’Onorevole Maria Grazia Laganà Fortugno ha ringraziato i ragazzi per la partecipazione e ha parlato della lotta contro la mafia, dicendo che va sconfitta tra i banchi di scuola.

Gli interventi e i vincitori

E’ intervenuto anche il Sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, e la Dottoressa Daniela De Blasio portando i saluti del Presidente della Provincia Giuseppe Raffa e dell’Assessore alla Legalità Eduardo Lamberti-Castronuovo. Successivamente si è data lettura del fonogramma, del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, del Capo della Polizia Alessandro Panza e del Ministro Maria Carmela Lanzetta. Successivamente sono stati proiettati i video, al termine sono stati dichiarati vincitori rispettivamente al primo posto il Liceo Scientifico “Zaleuco” di Locri, al secondo posto l’ITT “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria e al terzo posto il Liceo Scientifico “R.Piria” di Rosarno. Dopo la proiezione dei video, l’Onorevole Maria Grazia Laganà Fortugno, assieme ai figli, ha premiato le scuole.

Per gli alunni della 3° di grafica e comunicazione dell’ITT “Panella-Vallauri” è stata un esperienza interessante, unica e coinvolgente, che li ha arricchiti sia dal punto di vista professionale, che dal punto di vista sociale.

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ITT Panella - Vallauri Scuole Superiori
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