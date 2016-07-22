Live@Village: sul palco X&Y, la Tribute band dei Coldplay

Continua la terza edizione del Festival Musicale “Live@Village“, nella significativa cornice del Villaggio dei Giovani, bene confiscato alla ‘ndrangheta, gestito dal 2010 dall’associazione Attendiamoci O.n.l.u.s., che qui ha realizzato il primo centro di aggregazione e di formazione, anche residenziale, per i giovani della nostra città.

Dopo il concerto live di una band reggina, Blinds on the Window, composta da Walter Brancatisano e Roberto Modafferi, che con lo stile blues-country della loro musica, ha dato avvio, domenica 3 luglio, alla nuova edizione del festival musicale “Live@Village“, oggi,venerdì 22 luglio, dalle ore 21 cinque ragazzi sono pronti a far divertire e divertirsi con le canzoni della band più in voga del momento, i Coldplay.

Rispettando lo stile del live unico della band londinese, gli X&Y faranno vivere ai partecipanti una esperienza indimenticabile.

Marco Morabito alla batteria, Andrea Pulvirenti al basso, Roberto Azzarà alla chitarra, Fabio Panella al piano e Valerio Pulvirenti alla Voce: sono questi i cinque ragazzi che si esibiranno nell’ambito di questo festival musicale, il cui motto è “Artisti per i giovani: suoniamole alla mafia“.

Tutti gli artisti, infatti, si esibiscono gratuitamente per supportare la rete di beni confiscati gestiti da Attendiamoci O.n.l.u.s.

L’appuntamento è per questa sera, alle ore 21, presso il Villaggio dei Giovani (nei pressi della stazione F.S. O.Me.Ca. di Reggio Calabria).

Partecipa anche tu a questo cambiamento!