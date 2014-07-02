Live@Village: la musica del cambiamento! Concerto dei Back Roads.

Continua con successo la rassegna di musica dal vivo, dal titolo “Live@Village: la musica del cambiamento”, promossa dall’associazione Attendiamoci Onlus all’interno del Villaggio dei Giovani (sito nei pressi della stazione O.Me.Ca. di Reggio Calabria), bene confiscato alla ‘ndrangheta e concesso nel febbraio 2010 all’associazione, che in questa struttura sul mare sta realizzando un centro per la formazione continua ed integrale attraverso esperienze residenziali ed altre attività di animazione.È dal cortile di un bene confiscato alla mafia che i ragazzi diventano promotori e protagonisti dell’iniziativa, grazie ad uno strumento di forte aggregazione e veicolo di messaggi rappresentato dalla musica.

Prossimo appuntamento della rassegna “Live@Village” sarà venerdì 4 luglio e il Villaggio dei Giovani ospiterà l’esibizione del gruppo reggino dei “Back Roads”, un uragano di energia a ritmo di blues e rock’n’roll.

Come nascono i Back Roads

I Back Roads nascono nel maggio del 2013, accomunati dall’amore per il southern rock, un genere dove blues, rock’n’roll e country si fondono, e dalla cultura del “viaggio” che rese mitici gli anni ’60 e ’70. Nasce da qui la passione per la musica dei Creedence, ZZtop, Canned Heat, Black Crowes, Lynard Skynard, Steppenwolf, Free ma anche per il rock’n’roll targato Elvis, da cui è partito tutto.È nato anche un progetto di studio e di riscoperta del blues, che ha fatto crescere nei giovani membri del gruppo la consapevolezza di poter intraprendere un nuovo cammino fatto di musica propria ed inedita. Oltre la cover band che porta i Back Roads a suonare in molti locali di Reggio Calabria, nascono dieci pezzi inediti, che verranno raccolti nel primo album del gruppo, che verrà alla luce prossimamente.

I membri dei Back Roads sono: Davide Praticò (batteria), Emanuele Currò (basso), Paolo Santostefano (chitarra), Alessandro La Rocca (chitarra) e Roberto Giriolo (voce).La musica del gruppo risulta una contaminazione di hard rock, blues elettrico, southern rock: un genere a sé e i testi dei pezzi parlano di solitudine urbana, aspirazione ad essere liberi, lontani dalla standardizzazione socio-culturale moderna. Si tratta di una scelta, non solo stilistica, che si rintraccia nelle canzoni: dire la verità, in maniera chiara, fuori dal coro, prendendo solo ciò che la “strada” può offrire.

Il laboratorio di falegnameria e i cajon

Nel frattempo, nel piccolo laboratorio di falegnameria, che da qualche mese è stato attivato presso il Villaggio dei Giovani, la forza coinvolgente della musica ha dato già i suoi frutti, stimolando la creatività dei ragazzi: vengono, infatti, realizzati dei cajon, strumenti musicali di legno, a percussione, e sarà possibile vincere uno di questi strumenti, partecipando all’estrazione che si terrà la sera dell’ultimo spettacolo in programma.

Vi aspettiamo, dunque, venerdì 4 luglio al Villaggio dei Giovani, dalle ore 20.30 per gustare un panino ed una bibita ed attendere, insieme, l’inizio del concerto, previsto per le 22.00!!Per informazioni sulle serate in programma, è possibile contattare i numeri 3202591687 o 3346966467.