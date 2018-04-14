Lo storico mercatino delle pulci di Reggio Calabria “mercante in Fiera” promosso dall’Associazione Culturale Reghium Urbs Antiqua 1908 da questa domenica 15 aprile 2018, cambierà definitivamente sede e si sposterà nel parcheggio alberato collocato tra la Stazione FS Lido di Reggio Calabria ed il Lido Comunale. L’accesso potrà avvenire a piedi tramite la scalinata ubicata sulla via Marina sotto la copertura della stazione Lido oppure in automobile seguendo la strada che conduce al lido comunale.

La nuova sede tra stazione Lido e Lido Comunale

La nuova collocazione permetterà lo svolgimento della manifestazione in un ambiente piacevole, protetto dai raggi solari dagli splendidi alberi di ficus. Gli spazi saranno meglio distribuiti tra gli oltre 60 espositori qualificati in modo da avere una distribuzione ordinata degli stand. Inoltre tutti gli espositori sono membri od ospiti dell’associazione organizzatrice, che non lascerà spazio ai venditori abusivi di materiali oggetto di recupero dai cassonetti od oggetto di eventuali furti. Inoltre a cura dell’associazione sarà allestito un servizio d’ordine per garantire lo svolgimento della manifestazione in un clima di tranquillità e compostezza.

Il “Mercante in fiera di Reggio Calabria” è tra i maggiori mercatini di antiquariato e collezionismo dell’intero Sud Italia, e senza dubbio il primo mercatino del Meridione riguardo alla qualità della mercanzia, afflusso di acquirenti, compostezza e sicurezza degli ambienti dove viene svolta la manifestazione.

Inviti agli espositori e informazioni utili

Il Presidente dall’Associazione Culturale Reghium Urbs Antiqua 1908, invita con l’occasione tutti gli espositori di Calabria e Sicilia e tutti gli appassionati collezionisti delle intere regioni a visitare il mercatino oppure ad esporre in questo luogo la propria mercanzia, garantendo agli espositori di fuori provincia un trattamento vantaggioso ed ai visitatori pernottamenti in strutture convenzionate a prezzi agevolati.

Per ogni informazione a riguardo il Presidente dell’associazione Sig. Luigi Sacchetti è a disposizione per ogni chiarimento ed informazione a riguardo.