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Lo YouTuber Marco Merrino a Gioia Tauro

Il 13 maggio dalle 15 lo youtuber incontra il pubblico tra snack americani e una prova di coraggio promessa dopo i 200 like

09 Maggio 2017 - 12:45 | di Federica Geria

Marco Merrino, lo youtuber Croix89, ospite a Gioia Tauro

Chi lo segue lo conosce come Croix89 ma il suo nome è Marco Merrino. Il celebre youtuber il prossimo 13 maggio sarà ospite al Dave’s American Food (Strada Statale 111 n. 33 Gioia Tauro) a partire dalle ore 15:00, per condividere insieme al pubblico la sua grande passione per gli snack americani.

Dopo aver raggiunto i 200 like su una foto pubblicata sulla pagina del Dave’s American Food, Marco Merrino dovrà mantenere la promessa fatta: mangerà gli insetti ricoperti di cioccolato di fronte al pubblico che assisterà all’evento. Oltre a questa prova di coraggio, delizierà i presenti cantando qualche brano insieme al chitarrista Patrizio Zurzolo. Snack e spensieratezza vanno di pari passo e ben si adattano all’atmosfera che Marco Merrino saprà creare grazie alla sua inconfondibile simpatia.

Info evento: https://www.facebook.com/events/922051684603054/

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