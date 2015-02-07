L’occhio dell’archeologo reggino sul Castello di Pentedattilo. Sabato la presentazione volume dell’archeologo reggino Riccardo Consoli

Si è tenuta questo pomeriggio, alle ore 17,00, presso la Sala Conferenze del Nuovo Museo Archeologico di Reggio Calabria, la presentazione del volume dell’archeologo reggino Riccardo Consoli Il Castello di Pentedattilo (Laruffa Editore).

Non esisteva una dettagliata ricostruzione del Castello di Pentedattilo, di cui oggi rimane ben poco, studiato nei minimi dettagli e con un corredo iconografico così ricco. Consoli ha studiato con l’occhio dell’archeologo e partendo dal castello, ha per certi versi dato inizio ad una revisione della storia di Pentedattilo, della quale si davano per certe alcune notizie.

La scelta del nome “Pentadattilo” si giustifica perché ritenuta maggiormente conforme all’originale etimo greco. La toponomastica attuale riporta Pentidattilo o Pentedattilo, relative per lo più al nucleo residenziale sorto poco più in basso della rupe.

All’incontro sonointervenuti, oltre a Riccardo Consoli, anche Rossella Agostino, Daniele Castrizio e l’Editore Roberto Laruffa.

L’incontro il Presidente dell’Associazione Anassilaos Stefano Iorfida.