Locri-Epizefiri, il Touring Club RC per la continuazione del servizio di trasporto

Dal 1 agosto al 17 settembre un autobus ha collegato la stazione di Locri al Parco Archeologico: il Touring Club chiede che il servizio sia replicato

Il Club di Territorio di Reggio Calabria intende esprimere la più sentita riconoscenza ed i ringraziamenti al Prof. Roberto Musmanno, Assessore alle Infrastrutture della Regione Calabria ed alle Autolinee Federico per l’impegno profuso nell’organizzazione e realizzazione del collegamento a mezzo di autobus tra la stazione ferroviaria di Locri ed il Parco Archeologico Epizefiri, svoltosi dal 1 agosto al 17 settembre, che ha consentito di rompere l’isolamento dal sistema dei trasporti pubblici dell’area archeologica, consentendo a molti turisti e villeggianti di visitare l’area e l’adiacente Museo Archeologico.

Al tempo stesso il Club esprime l’augurio che tale servizio possa essere replicato nella prossima stagione o esteso ad un maggiore periodo di attività nell’arco dell’anno.