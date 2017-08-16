Nell’elegante contesto del Palazzo di Corte di Locri, sabato 19 Agosto ore 21.30, sarà di scena l’Histoire du Soldat del compositore russo Igor Stravinskij su testo di Charles-Ferdinand Ramuz, racconto per voce recitante, attori danzanti e orchestra; un singolare esempio nella storia del teatro musicale di commistione di musica, prosa e danza. Eccellenze artistiche calabresi, molto note nei rispettivi campi, saranno protagoniste di questa prima esecuzione integrale dell’Opera in tempi moderni in Calabria, affiancati da giovani artisti emergenti.

Ad affrontare questa impervia partitura sarà l’Orchestra Senocrito diretta dal M° Alessandro Tirotta e la voce narrante sarà quella dell’attore Giacomo Battaglia.

Nelle vesti del Soldato Gianmanuel Pardeo, il Diavolo sarà Valerio Martino e la Principessa Samuela Piccolo, per la regia di Francesca Grenci.

L’evento, inserito nell’ambito dell’ 11° Festival di Musica Classica della Locride, vede la Direzione Artistica del M° Saverio Varacalli. Appuntamento da non perdere per gli amanti del Teatro e della buona Musica.