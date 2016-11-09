Ancora una volta Locri si affaccia al mondo della birra. Dopo la grande riuscita di BeerLocri, rassegna di birre artigianali svoltasi a Locri il 5 e il 6 agosto scorso, la Fondazione italiana Sommelier, delegazione della Provincia di Reggio Calabria, ha deciso di dar luogo al corso di degustatore birra che avrà inizio da metà gennaio.

Dopo la rassegna estiva, quindi, continua, attraverso la Fondazione Italiana Sommelier, il cammino intrapreso dal bisogno e dall’esigenza dell’educazione al bere promossa da BeerLocri, per arrivare alla conoscenza del gusto tramite prodotti di qualità.

Il corso è dedicato a tutti coloro che vogliono muovere i primi passi nell’affascinante mondo della degustazione della birra. Obiettivo è quello di fornire i fondamentali per avvicinarsi con maggiore consapevolezza alla degustazione: apprendere le tecniche per centellinare in modo corretto, nozioni riguardanti la storia, conoscere il processo produttivo e le materie prime utilizzate (anche attraverso visite presso i birrifici), conoscere le principali tipologie birraie.

Ogni lezione si esplica in una parte teorica scandita dalla degustazione di 3 birre selezionate in base all’argomento trattato.

Gli interessati possono scrivere a beerlocri@gmail.com o telefonare ai numeri 329.2150442 – 320.3757975.