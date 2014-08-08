L’on. Rosy Bindi in visita al Villaggio dei Giovani.
Nell'ambito della visita in città della Commissione Parlamentare Antimafia, la presidente incontra l'associazione che gestisce il bene confiscato alla 'ndrangheta
08 Agosto 2014 - 16:46 | di Redazione
Nell’ambito della visita in città della Commissione Parlamentare Antimafia, l’on. Rosy Bindi, presidente della commissione, visiterà sabato 9 agosto, alle ore 16.30, il Villaggio dei Giovani, bene confiscato alla ‘ndrangheta ed affidato nel 2010 all’associazione Attendiamoci Onlus, presieduta da don Valerio Chiovaro, che si occupa da tredici anni della prevenzione del disagio giovanile e il potenziamento delle risorse personali.
La visita del presidente della Commissione Parlamentare Antimafia costituisce un riconoscimento dell’attività svolta da soci e volontari dell’associazione Attendiamoci che, in questi quasi cinque anni di gestione, hanno restituito alla collettività un bene, realizzando un centro residenziale per la formazione continua dei giovani.
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