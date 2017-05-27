L’Orchestra Giovanile dello Stretto ricorda Falcone e Borsellino

“Emozione”, la parola che maggiormente rimbalza tra i giovani musicisti dell’Orchestra Giovanile dello Stretto di Reggio Calabria, a Palermo per le celebrazioni del 25′ anniversario della strage di Capaci.

Il ricordo di Falcone, Borsellino, di Francesca Morvillo e delle loro scorte il 23 maggio scorso, ha interessato l’intera città di Palermo con iniziative, spettacoli e laboratori didattici in Piazza Magione, in via d’Amelio e sotto l’Albero Falcone.

Un nucleo dell’Orchestra Giovanile dello Stretto “V. Leotta” appartenente al Sistema Abreu, si è esibito in un’aula bunker gremita, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Presidente si è rivolto ai tanti giovani studenti presenti, “Falcone e Borsellino devono camminare sulle vostre gambe”

“Un’esperienza che resterà scolpita nel nostro cuore” dichiara il direttore dell’Orchestra Alessandro Monorchio – “partecipare ad un evento di altissimo significato morale e sociale, ci è apparso naturale, vista anche la natura della nostra Orchestra. Far parte del sistema Abreu significa dare priorità alla valenza inclusiva e sociale della musica “

“I nostri ragazzi sono stati testimoni e protagonisti delle celebrazioni e hanno ascoltato con profonda partecipazione le testimonianze e gli interventi di Maria Falcone, del nostro Presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato presenti nell’aula bunker”-ha affermato il Presidente dell’Orchestra , Carmelo Palmisano. L’evento è stato trasmesso in diretta da Rai Uno.