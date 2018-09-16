Loredana Bertè torna nella sua Calabria ed è sold out
Il 20 settembre Loredana Bertè inaugura al Teatro Politeama di Catanzaro la rassegna Alma brasileira con un concerto già sold out
16 Settembre 2018 - 18:20 | di Pasquale Romano
La Calabria è pronta a riabbracciare Loredana Bertè. Reduce dal successo di ‘Non ti dico no’, brano tra i più suonati in questa estate 2018, la Bertè si esibirà il 20 settembre al Teatro Politeama di Catanzaro, concerto che ha fatto registrare il tutto esaurito.
«L’inaugurazione di ‘Alma brasileira’ – è detto in un comunicato – avrà l’energia e la grinta della regina del rock, eccellente interprete, tra gli altri, di ‘Carioca’, album tributo a Djavan, uno dei maggiori autori del Brasile e fresca vincitrice del premio Power Hits Estate di RTL 102.5. Il concerto, attesissimo, vedrà in scena la Bertè di sempre, trasgressiva e trascinatrice, con le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana tra cui ‘E la luna bussò’, ‘Dedicato’, ‘Non sono una signora’, ‘Sei bellissima’, ‘Il mare d’inverno’, ‘Per i tuoi occhi’ e ‘Mercedes Benz’. Non mancherà il brano ‘Non ti dico no’, inserito nel suo nuovo album ‘Liberté’, in uscita il 28 settembre».
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