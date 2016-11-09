L’ottava festa del vino a Samo

Degustazione di prodotti tipici e vino nuovo in piazza Municipio con la Pro Loco Pitagora: l'ottava festa a Samo si chiude con il concerto Cantamu a paisana

La Pro Loco “PITAGORA” SAMO con sede in Samo (RC) organizza l’ VIII Edizione della Manifestazione Gastronomica-Musicale, non a scopo di lucro, denominata “Festa del Vino e dei Prodotti Tipici Samesi” il giorno 12 Novembre 2016 a Samo in Piazza Municipio, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 circa, con degustazione di Prodotti Tipici e Vino Nuovo.

I visitatori potranno degustare il Menù completo (maccheroni di casa con ragù di carne locale, soffritto di carne di maiale locale, zeppole con acciughe o vuote, frittelle di zucca, cicoria di campo, pane di casa, caldarroste e vino), panini con salsiccia locale o panini con grasso e magro locale.

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Questo evento, arrivato alla sua ottava edizione, costituisce ormai un appuntamento fisso che richiama centinaia di persone provenienti da tutta la provincia di Reggio Calabria e si pone l’obiettivo di promuovere il nostro amato territorio con le sue genuine specialità culinarie, riproponendo ricette antiche e facendo rivivere tradizioni millenarie, come ad esempio il ballo della tarantella.

La manifestazione sarà animata, dalle ore 21:30 circa in poi, dal concerto musicale folkloristico “Cantamu a paisana” ad opera degli artisti Turi Rugolo e Mimmo Lamonaca.