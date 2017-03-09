Lube facile a Vibo. Christenson porta i marchigiani in semifinale

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 0-3 (16-25, 18-25, 18-25)

Tabellino e formazioni

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Costa 2, Coscione 2, Marra (L), Izzo, Michalovic 9, Barreto Silva 8, Barone, Alves Soares 5, Diamantini 4, Torchia. Non entrati: Corrado, Maccarone, Rejlek. Allenatore: Kantor

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov 11, Candellaro 4, Pesaresi, Juantorena 14, Stankovic 10, Kovar 13, Christenson 5, Grebennikov (L), Corvetta, Cebulj. Non entrati: Kaliberda, Casadei, Cester. Allenatore: Blengini

ARBITRI: Vagni e Cappello

NOTE: spettatori 1100. Durata set: 21′, 24′, 26′. Tot. 71′.

La cronaca della partita

Passa facile la Lube al Pala Valentia. La squadra di Blengini infligge un secco 0-3 ai calabresi e conquista l’accesso alla semifinale play off dove attende una tra Modena e Verona. Niente da fare per la Tonno Callipo, capace di stare al passo dei marchigiani solo ad inizio terzo set. Christenson (Mvp del match) si conferma un gran palleggiatore e giostra bene il gioco dei suoi davanti all’illustre presenza del ct della nazionale brasiliana Renan Dal Zotto, arrivato a Vibo per vedere i brasiliani della Callipo (Kadu, Thiago Alves e Costa). Muro difesa e contrattacco per Stankovic e compagni che imprimono un gran ritmo. Juantorena è il top-scorer con 14 punti (52% in attacco) seguito a ruota dai vari Kovar, Sokolov e Stankovic. Per la Tonno Callipo ci prova Peter Michalovic, ma nessun giocatore giallorosso trova la doppia cifra con lo slovacco fermo a quota 9 punti. Grebennikov cattura tutto in difesa e per la Lube è un gioco da ragazzi. Unico neo per la squadra di Blengini i tanti errori al servizio, soprattutto nel primo set, ma è una Lube che fa della continuità di rendimento la propria forza. Ora per la Tonno Callipo un po’ di meritato riposo: due settimane circa e poi iniziano i play off Challenge con la squadra di Kantor che se la vedrà con Ravenna nei quarti di finale a partire dal 26 marzo.

Mvp: Micah Christenson

Le dichiarazioni dopo la gara

Coscione: “Non siamo riusciti a tenere il loro passo. Ora resettiamo tutto e pensiamo ai play off challenge dove vogliamo fare bella figura”.

VIDEO – COSCIONE https://www.youtube.com/watch?v=pmbdfLD1sEc&feature=youtu.be

Blengini: “Vittoria importante. Siamo stati bravi a non abbassare la tensione. Abbiamo approcciato e gestito bene la partita, sapevamo che era un’insidia, ma i miei sono stati bravi a mantenere un profilo alto senza scontare nulla”.

VIDEO – BLENGINI https://www.youtube.com/watch?v=HbuJ88iCJLg&feature=youtu.be

VIDEO – DAL ZOTTO https://www.youtube.com/watch?v=cJldX6BiBEY&feature=youtu.be

Nella foto, un attacco di Thiago Alves (foto di Franco Pirito)