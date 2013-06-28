Luna Ribelle Beach Club: il lido comunale rinasce

-di Laura Maria Tavella. Al Lido Comunale di Reggio Calabria è stata data un’altra chance. Una nuova vita, un nuovo volto per riemergere da anni di devastazione ed incuria.

Merito di questa rinascita è dell’ imprenditore reggino Carmelo Crucitti, gestore del B’art e della Luna Ribelle, vincitore del bando di gara per la gestione del Lido comunale. Gli interventi per far riemergere dalle acque il Lido comunale saranno tempestivi: primo passo è definire l’imminente stagione balneare e riqualificare l’area devastata da vandali e deturpatori ambientali, con un completo ripristino delle aree verdi e delle porte nelle cabine. Inoltre, saranno imbiancati i muri e dipinte le scale, riattivato il punto infermieristico, ma soprattutto sarà ripulita l’intera spiaggia, così come anche il flusso dell’acqua del mare. Il tutto all’irrisorio prezzo di 1 euro, mentre per le cabine il canone della concessione in uso resta invariato. Sarà previsto anche un servizio di salvataggio, sicurezza, assistenza e controllo bagnanti svolto da giovani professionisti ,sarà allestita sulla spiaggia un’area privè dove i bagnanti potranno avere ombrellone e sdraie a prezzi modici e un agevole e accogliente punto ristoro, presso il ristorante Luna Ribelle, con menù turistici, dal quale sarà possibile ordinare da bere direttamente dalla propria sdraio.

Carmelo Crucitti, soddisfatto dell’ esito del bando, si dichiara “ fiducioso sulle sorti del Lido: sarà una vera e propria rinascita, un trattamento che custodirà e curerà una struttura balneare storica e che impiegherà ben 40 giovani nel periodo estivo. Ci vorrebbero più imprenditori con la voglia di fare, con idee innovative, con la voglia di inventarsi sempre, per risollevare le sorti della città, mettendo in moto la fabbrica del turismo ”. E a proposito di novità, la sera poi, sempre presso la Torre Nervi, ci sarà una nuova area “Il pesce ubriaco” , che inaugurerà il 4 Luglio, dove si potranno degustare tutte le pietanze tipiche a base di pesce fresco e il sushi.

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