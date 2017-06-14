Lungomare Falcomatà, due chioschi rimessi al bando

Saranno rimessi a bando due dei quattro chioschi presenti sul Lungomare Falcomatà, resi nuovamente disponibili in conseguenza della risoluzione del contratto per morosità nei confronti dei precedenti assegnatari.

La Giunta comunale ha deliberato nei giorni scorsi nuove modalità per l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in locazione dei due chioschi, eliminando alcune prescrizioni che imponevano ai partecipanti al bando l’obbligo dell’iscrizione anticipata al REC ed il possesso di un volume di affari medio. La medesima delibera stabilisce inoltre che i partecipanti alla procedura di selezione debbano possedere l’abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, anche attraverso l’indicazione di un preposto in possesso della citata abilitazione.

Ciò al fine di favorire la più ampia partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, che una volta completata sarà pubblicata nei prossimi giorni sul portale on line dell’Amministrazione comunale, allargando l’opportunità a giovani disoccupati e/o inoccupati che intendono avviare un’attività commerciale e che fino ad oggi erano stati esclusi a priori dalla procedura di selezione.