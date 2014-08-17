L’Universita’ della Calabria è tra le migliori al mondo nel campo della Matematica

La Matematica dell'Università della Calabria entra tra le migliori al mondo nella classifica di Shanghai e tra le prime in Europa: il riconoscimento premia il Dipartimento di Matematica e Informatica

L’Universita’ della Calabria e’ tra le migliori al mondo nel campo della Matematica. Lo sancisce la classifica dall’Academic Ranking of World Universities, stilata dall’Universita’ Jiao Tong di Shanghai. In particolare, la Matematica dell’Unical risulta tra le prime in Europa in un elenco che premia soprattutto gli atenei statunitensi. I parametri di valutazione considerano la ricerca dei docenti, il successo dei laureati e dottori di ricerca, premi e riconoscimenti scientifici.

Il riconoscimento va ascritto a tutta la Matematica dell’Universita’ della Calabria, ma premia soprattutto il Dipartimento di Matematica e Informatica, diretto dal prof. Nicola Leone, in cui si concentrano gran parte dei ricercatori di questa disciplina. Gia’ nel 2010 l’Arwu aveva premiato l’eccellenza scientifica del Dipartimento di Matematica e Informatica che, insieme al Dipartimento di Elettronica Informatica e Sistemistica, aveva ottenuto l’inclusione dell’Informatica dell’Unical tra le migliori 100 Universita’ del Mondo. Il risultato di oggi conferma l’eccellenza scientifica del Dipartimento di Matematica e Informatica e si aggiunge ai numerosi riconoscimenti conferiti ai membri del Dipartimento dalla comunita’ internazionale.

Tra questi, solo nell’ultimo mese, il prestigioso “Kurt Goedel Research Prize” attribuito a Vienna al prof. Gianluigi Greco per le ricerche in Logica e Intelligenza Artificiale, e l’inclusione del prof. Giuseppe Marino nell’elenco dei Migliori Matematici al Mondo, risultato, quest’ultimo, che ha significativamente contribuito alla positiva valutazione dell’Arwu.